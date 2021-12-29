Фонд «Red Hearts» поздравил детей шехидов!

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года фонд "Red Hearts" занимающийся благотворительной деятельностью и оказывающий моральную и финансовую поддержку тысячам наших соотечественников, провел при поддержке PAŞA Holding традиционное мероприятие под назвнием "Onlar bizə əmanətdir" ("Позаботимся о детях шехидов").

Во время мероприятия 1634 ребенка до 16 лет, потерявшие своих отцов во время Второй Карабахской войны, получили праздничные подарки. Акция состоялась. В рамках акции, которая прошла как в Баку, так и в регионах страны, приняли участие добровольцы из "Red Hearts", PAŞA Holding, Kapital Bank, PAŞA Bank, Fairmont Hotel и различных групп. Мероприятие "Onlar bizə əmanətdir" в прошлом году также было проведено в преддверии праздничных дней.

Следует отметить, что Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как благотворительный фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.