https://news.day.az/economy/1421342.html Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана выросли - ФОТО
Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана выросли - ФОТО
В 2021 году доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана составили 5,152 млн манатов, что на 403 млн манатов, или 8,5% больше в сравнении с показателем прошлого года.
Об этом в среду на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сказал председатель ГФСЗ Гималай Мамишев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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