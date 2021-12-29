Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана выросли

В 2021 году доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана составили 5,152 млн манатов, что на 403 млн манатов, или 8,5% больше в сравнении с показателем прошлого года.

Об этом в среду на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сказал председатель ГФСЗ Гималай Мамишев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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