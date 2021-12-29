Почти все расходы Госфонда соцзащиты Азербайджана пришлись на трудовые пенсии

В 2021 году расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана составили 4,841 млн манатов, что на 130 млн манатов, или 2,8% больше показателя прошлого года.

Об этом в среду на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сказал председатель ГФСЗ Гималай Мамишев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"4,716 млн манатов составили выплаты населению. Это на 129 млн манатов, или 2,8% процента больше, чем в прошлом году. В том числе 4, 591 млн манатов (95%) пришлись на трудовые пенсии (на 117 млн манатов, или 2,6% больше, чем в прошлом году), 125 млн манатов (2%) - пособия по обязательному государственному соцстрахованию (на 12 млн манатов, или 10,4% больше, чем в прошлом году), 125 млн манатов (3%) - на прочие расходы (0,8 млн манатов, или 0,6% больше, чем в прошлом году)", - сказал Мамишев.