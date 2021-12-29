https://news.day.az/economy/1421398.html Госфонд соцзащиты Азербайджана о минимальном размере трудовой пенсии
Госфонд соцзащиты Азербайджана о минимальном размере трудовой пенсии
Минимальный размер трудовой пенсии пока не спрогнозирован.
Об этом сказал в среду председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Среднемесячный размер трудовой пенсии в будущем году прогнозируется на уровне 345 манатов, трудовой пенсии по возрасту - 375 манатов. Минимальный размер трудовой пенсии пока не спрогнозирован", - сказал Мамишев.
По его словам, в 2022 году расходы ГФСЗ прогнозируются на уровне 5,307 миллиарда манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре