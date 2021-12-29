В Карабахе построят новые водохранилища

На освобожденных территориях Азербайджана будут построены два новых водохранилища.

Об этом сказал в среду на пресс-конференции заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На этих территориях расположены девять водохранилищ и протекают 14 рек, сказал замминистра.

"Богатые водные ресурсы Карабаха чрезвычайно важны для Азербайджана. Они улучшат водоснабжение территорий в нижней части Карабаха, на которых наблюдается нехватка воды. На 11 водоемах устанавливаются станции водоснабжения. На реках Хякяри и Баргюшад планируется строительство новых водохранилищ. Таким образом, питьевой водой будут обеспечены Тертерский, Физулинский, Агдамский и другие районы", - сказал Керимов.