Мы хотим присоединиться к концепции "Умный город" в Карабахе, который был объявлен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после Отечественной войны, и внести свой вклад.

Об этом в интервью Xalq qəzeti сказал глава правления и генеральный директор турецкой компании ASELSAN Халук Горгюн, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что ASELSAN разрабатывает и проектирует программы на основе network и data, которые могут быть использованы в управлении города во всех направлениях - от транспорта и здравоохранения до платежных систем.

"Есть ряд проектов, которые мы создали и осуществили в Турции в данном направлении. Мы намерены взять на себя ответственность и оказать поддержку в проектировании и дизайне этих городов. Для обмена опытом и знаниями в этом направлении проводятся встречи с соответствующими учреждениями. Выставка "Qaraba­ğı yenidən qur 2021", в которой мы приняли участие в октябре, имела важное значение в укреплении сотрудничества. В ближайшее время мы планируем развить нашу деятельность в этой сфере. ASELSAN готов к сотрудничеству с Азербайджаном в данном направлении", - отметил Халук Горгюн.