"Узбекнефтегаз" и SOCAR обсудили возможности совместной реализации проектов в Узбекистане

АО "Узбекнефтегаз" и Научно-исследовательский проектный институт (НИПИ) "Нефтегаз" азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR обсудили возможности совместной реализации проектов в Узбекистане, передает в среду Day.Az со ссылкой на UZDAILY.

Как сообщается, 28 декабря текущего года состоялась встреча Председателя Правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддина Абдуллаева и Генерального директора "НИПИнефтегаз SOCAR" (Азербайджан) Фахраддина Исмаилова.

На встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между компаниями.

В рамках встречи АО "Узбекнефтегаз" и "НИПИнефтегаз SOCAR" уделили внимание возможности совместной реализации проектов в Республике Узбекистан в области нефти и газа, в частности, возможности применения технологий и опыта азербайджанских коллег в области бурения и сложного капитального ремонта скважин.