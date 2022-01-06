С чем связано подорожание продовольствия по всему миру?

Среди ряда причин резкого подорожания цен на продовольствие во многих странах мира можно отдельно выделить две основные.

Об этом сказал Day.Az эксперт Фонда национальной безопасности и Финансового университета, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

"Во-первых, в мире, в принципе, наблюдается процесс инфляции, связанный, в том числе с тем, что центральные банки стран, которые эмитируют резервную валюту, пытались помочь своей экономике в период коронавирусного кризиса и, в целом, пытаются стимулировать экономику за счет того, что печатают и вбрасывают в нее дополнительные деньги. Но обратным эффектом печатания денег в больших количествах является инфляция. Поэтому сейчас в мире, в принципе, очень многие вещи дорожают: металлы, недвижимость, продукты и т.д", - сказал наш собеседник.

По мнению эксперта, вторая причина связана с энергетическим кризисом.

"Дело в том, что дорогой газ означает дорогие азотные удобрения. Потому что азотные удобрения производятся с помощью природного газа. Дорогие удобрения же, в свою очередь, означают, что в наступившем году, возможно, будет более дорогой урожай. А дорогой урожай - это продовольстаенная инфляция", - отметил он.

Станислав Митрахович добавил, что так как пространство СНГ состоит из стран, которые включены в мировую экономику, инфляционная тенденция, наблюдаемая в других регионах, будет импортироваться и в страны Содружества.

"Если, скажем, часть продовольственных товаров - импортные, то, конечно, подорожание в других регионах повлияет и на их цену здесь. Однако удобрения, например, в России или других странах постсоветского пространства, которые имеют запасы энергетических ресурсов, возможно, будут дорожать меньшими темпами. Поэтому, возможно, удастся притормозить частично продовольственную инфляцию. Може быть, конкретно в странах СНГ темп прироста стоимости будет меньше, чем, например, в других регионах мира, в которых своих энергоресурсов нет и которые вынуждены либо эти энергоресурсы закупать, либо закупать удобрения, либо уже непосредственно продукты питания. В этом смысле ситуация на пространстве СНГ может быть чуть-чуть полегче", - сказал эксперт.

Что касается долгосрочных планов и сроков ослабления инфляционного давления, то это, по мнению нашего собеседника, зависит в принципе от мировых кризисов, от того, что будет с эмиссиями мировых валют.

"В данном вопросе уже СНГ не влияет на то, что будет делать Америка или Европа с долларом или евро. Необходимо отыгрывать свои собственные преимущества, которые есть. Например, относительно дешевые энергоресуры на внутреннем рынке стран постсоветского пространства. Надо отыгрывать это преимущество, производя азотные удобрения самостоятельно, ну и, соответственно, сдерживая продовольственную инфляцию", - заключил Митрахович.

Талех Агавердиев