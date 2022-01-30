С запуском Зангезурского коридора расширятся логистические возможности Азербайджана

Последние 20 лет Азербайджан играет ведущую роль на Южном Кавказе. Геополитические позиции Азербайджана еще больше укрепились после победы во Второй карабахской войне, поскольку Азербайджан самостоятельно решил проблему, которую Минская группа ОБСЕ не могла решить на протяжении долгих лет.

Об этом Day.Az сказал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджана Айдын Гусейнов.

По словам парламентария, после победы Азербайджана возникла новая конфигурация не только в политической, но и экономической плоскости.

"В результате такой конфигурации сегодня возрос интерес ряда стран к Азербайджану. Иран, Грузия, Украина, Беларусь, Китай и ряд других стран, особенно Турция, имеют большие интересы в Азербайджане. Помимо этого, возросли интересы стран Центральной Азии, несмотря на относительную удаленность. Сегодня у нас достаточно политической поддержки. В результате этой поддержки сегодня мы можем сказать, что хоть Азербайджан и небольшая страна между двумя континентами, но теперь наше влияние ощущается больше", - заявил он.

Как отметил наш собеседник, многие страны по всему миру выразили желание участвовать в восстановительных работах на освобожденных территориях. По инициативе Азербайджана было реализовано более 10 международных экономических проектов. Сегодня наряду с Азербайджаном плоды этих проектов пожинают как соседние страны, так и страны Европы.

"Одним из больших успехов в прошлом году стала полная реализация проектов TAP и TANAP. В 2021 году Азербайджан экспортировал в ЕС более 7 миллиардов кубометров природного газа. В этом году эта цифра должна превысить 9 миллиардов кубометров. Транспортировка туркменского газа по TAP и TANAP позволит увеличить мощность вышеупомянутых трубопроводов. То есть, у Азербайджана есть большие планы на будущее, и они уже реализуются", - сказал депутат.

Парламентарий выразил надежду, что открытие Зангезурского коридора состоится в этом году.

"После запуска коридора логистические возможности Азербайджана расширятся на 50-60 процентов. Кроме Азербайджана в открытии Зангезурского коридора заинтересованы Турция, Россия, Иран и Армения. Коридор предоставит Азербайджану более удобный доступ на рынки Европы. Это, в свою очередь, принесёт больше валютных поступлений в национальную экономику", - заключил Айдын Гусейнов.

Абдул Керимханов