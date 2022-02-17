Глобальные цепочки добавленной стоимости, кризис цен на сырье и проблемы, связанные с международными перевозками, нанесли сильный удар по мировой экономике. Для выхода из кризиса важно заключать новые и укреплять действующие соглашения о свободной торговле и подчеркивать важность сотрудничества для противодействия протекционизму.

Об этом в интервью Day.Az сказал итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция.

Как отметил эксперт, Китай хочет иметь геополитический контроль над продуктами питания и определять цены на продовольственное сырье во всем мире. Именно с этим, по мнению нашего собеседника, связаны огромные закупки мировых запасов продовольствия со стороны Китая.

"Данный замысел Китая должен быть остановлен международным сотрудничеством и инновациями сельскохозяйственных процессов. Сосредоточение внимания на цифровизации и инновациях в сельскохозяйственном секторе является выигрышным и важным шагом для всех стран, в том числе для Европы и Средиземноморья в целом", - считает он.

Наш собеседник подчеркнул, что Азербайджан ведёт качественную работу по обеспечению населения продовольствием в нынешней ситуации и есть большие возможности для укрепления международного сотрудничества в области продовольствия.

"В частности, Азербайджан и Италия могли бы более тесно сотрудничать в винном деле, в области производства и переработки винограда. Передовые методы ведения сельского хозяйства между нашими странами могут стать ключом к успеху. Азербайджанским и итальянским сельскохозяйственным предпринимателям, аналитикам и фуд-журналистам важно делиться взаимным опытом. Несмотря на пандемию и замедление сотрудничества, Азербайджан всегда демонстрирует готовность для кооперации и это выигрышная динамика", - резюмировал Доменико Летиция.

Абдул Керимханов