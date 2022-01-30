https://news.day.az/economy/1431127.html Стало известно, сколько воспользовались онлайн-услугами в таможне в 2021 г.
Стало известно, сколько воспользовались онлайн-услугами в таможне в 2021 г.
В 2021 году сервисом "smart customs" и другими электронными услугами в таможне воспользовались более 14 миллионов раз.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев на мероприятии, посвященном 30-летию образования таможенных органов Азербайджана и профессиональному празднику сотрудников таможни.
Мехтиев отметил, что 7-8 млн из этих услуг приходятся на физических лиц.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре