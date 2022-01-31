Kapital Bank выпустил новую разновидность самой популярной карты рассрочки страны BirKart. Новая карта BirKart ƏDV позволит клиентам получать двойные бонусы при проведении операций. Чтобы зарабатывать больше бонусов, достаточно заказать новую карту и совершать с ней безналичные платежи.

BirKart ƏDV можно приобрести в филиалах Kapital Bank и гипермаркетах Bravo. Карта выдается со сроком действия на 3 года, ее стоимость составляет от 1 AZN. В будущем BirKart ƏDV можно будет получить и в ряде других крупных супермаркетов. Для более подробной информации о новом продукте: https://kbl.az/bkedvd.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах - BirKart (классическая карта рассрочки), BirKart Cashback (рассрочка/кэшбэк), BirKart Miles (рассрочка/мили) и BirKart Umico (рассрочка/кэщбэк/бонусы). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кэшбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют более 10 000 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный Центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96, а также через карточные центры BirKart.