Азербайджану предоставлен список британских компаний, заинтересованных в восстановлении Карабаха - ИНТЕРВЬЮ с послом
Великобритания предоставила правительству Азербайджана список компаний, заинтересованных в участии в восстановительных работах в Карабахе.
Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, передает Day.Az.
"Сейчас мы ожидаем от Азербайджана конкретных планов по восстановительным работам, которым и будут следовать компании", - сказал Шарп.
Как отметил дипломат, Карабах является одним из лучших мест в Азербайджане для освоения "зеленой" энергетики.
По словам посла, на данный момент компания bp разрабатывает проекты по возобновляемым источникам энергии, а именно солнечных электростанций, на освобожденных землях.
"Чрезвычайно отрадно, что правительство Азербайджана развивает "зеленую" энергетику на освобожденных территориях", - отметил Шарп.
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