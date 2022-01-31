Азербайджан заинтересован в импорте из Украины зерновых и масличных культур

Азербайджан заинтересован в налаживании поставок из Украины зерновых и масличных культур, а также в соответствующей логистике и инфраструктуры, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает Day.Az.

Возможности для расширения украинского экспорта обсуждались во время встречи заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Тараса Дзёбы с азербайджанской делегацией. На встрече присутствовали представители азербайджанского бизнеса, в частности представители холдингов и зерновых компаний "Agro Dairy", "Azersun", "Kraun-Co".

В ходе встречи украинская сторона выразила готовность в оказании необходимой поддержки для усиления сотрудничества и обеспечения продовольственной безопасности.

Тарас Дзюба ознакомил азербайджанскую делегацию с достижениями в реализации земельной реформы в Украине, украинским рынком зерна, возможностями государственной поддержки для фермеров, а также проинформировал, что в настоящее время иностранные юридические лица могут приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения на правах аренды.