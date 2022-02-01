Kapital Bank был удостоен двух наград на международном HR-форуме

28 января 2022 года в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard состоялся международный HR-форум (Baku International HR Forum). В мероприятии, проведенном при генеральном спонсорстве Kapital Bank, приняли участие ведущие компании страны и профессиональные менеджеры в области человеческих ресурсов.

Форум был посвящен трем темам: "Развитие человеческого капитала", "Будущие инновации" и "Ожидания CEO от HR". На мероприятии в качестве основных спикеров выступили первый заместитель Председателя Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов и директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова. Они поделились своим опытом, а также ответили на интересующие участников вопросы.

В конце мероприятия ряд крупных компаний страны был удостоен специальных наград. Kapital Bank получил призы в двух номинациях - "Лучшая стратегия трансформации" и "Лучшая стратегия КСО" (Фонд Red Hearts).

Следует отметить, что Бакинский международный HR-форум - это глобальный форум, объединяющий влиятельных профессионалов в сфере человеческих ресурсов, целью которого является продвижение новинок, распространение передовых инноваций и технологий в этой области, а также обмен разнообразным опытом. Организатором мероприятия является Азербайджанский институт человеческих ресурсов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит - https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart - https://kbl.az/tkstcrd.