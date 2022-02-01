Сколько автомобилей проследовало в январе через таможенный пост "Губадлы"?

В январе 2022 года из-за неблагоприятных погодных условий через таможенный пост "Губадлы" проследовало 109 транспортных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

Отметим, что в социальных сетях обсуждается заявление председателя ГТК Азербайджана Сафара Мехтиева о сумме таможенных пошлин, собранных с транспортных средств, проследовавших в январе через таможенный пост "Губадлы" (два миллиона манатов). Отмечается, что эта сумма значительно не отличается от той, что была обнародована в декабре 2021 года.

В ГТК заявили, что из-за небольшого количества транспортных средств, проследовавших через таможенный пост "Губадлы" в прошлом месяце, нет существенной разницы в итоговых показателях за декабрь и январь.