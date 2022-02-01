Еврокомиссар по энергетике посетит Азербайджан

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отправится 4 февраля в Азербайджан и 7 февраля в США для обсуждения дополнительных поставок газа в Евросоюз. Об этом сообщил во вторник представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры о поставках газа продолжатся. В пятницу 4 февраля еврокомиссар Симсон отправится в Азербаджан для участия в министерской встрече стран участниц Южного газового коридора. 7 февраля она и верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозеп Боррель отправятся в США для участия в заседании Совета ЕС - США по энергетике", - отметил он.