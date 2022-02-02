Продажи валюты SOFAZ выросли за год

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продал на валютных аукционах в январе 2022 года 727 миллионов долларов США по сравнению с 644,9 миллиона долларов в аналогичном периоде 2021 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на SOFAZ, передает Day.Az.

Таким образом, продажи валюты Государственным нефтяным фондом Азербайджана выросли на 12,7 процента в годовом исчислении.

Отметим, что SOFAZ создан в 1999 году и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы для строительства и реконструкции стратегически важных инфраструктурных объектов, а также для решения важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на второе февраля составляет 1,7 AZN/USD.