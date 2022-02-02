https://news.day.az/economy/1432025.html Начато строительство станций на железной дороге Барда-Агдам - ФОТО - ВИДЕО
Начато строительство станций на железной дороге Барда-Агдам - ФОТО - ВИДЕО
На реконструируемой железной дороге Барда-Агдам начато строительство административных зданий и пассажирских платформ на станциях Кёчерли и Тезекенд.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", протяженность железнодорожной линии Барда-Агдам составляет 47,1 км. В рамках проекта планируется строительство 4 станций, 3 мостов, 23 переездов и 127 искусственных инженерных сооружений.
Строительные работы ведутся в два этапа. На первом этапе будет построено 20,78 км, а на втором этапе - 26,32 км железной дороги.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре