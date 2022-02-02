Начато строительство станций на железной дороге Барда-Агдам

На реконструируемой железной дороге Барда-Агдам начато строительство административных зданий и пассажирских платформ на станциях Кёчерли и Тезекенд.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", протяженность железнодорожной линии Барда-Агдам составляет 47,1 км. В рамках проекта планируется строительство 4 станций, 3 мостов, 23 переездов и 127 искусственных инженерных сооружений.

Строительные работы ведутся в два этапа. На первом этапе будет построено 20,78 км, а на втором этапе - 26,32 км железной дороги.