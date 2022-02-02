США примут участие во встрече по "Южному газовому коридору" в Баку

США примут участие в заседании Консультативного совета "Южного газового коридора", которое состоится четвертого февраля в Баку, сообщили в среду Day.Az в посольстве Соединенных Штатов.

"Соединенные Штаты будут представлены делегацией посольства, в состав которой войдут посол Эрл Литценбергер и члены группы по экономике и энергетике", - сказали в дипмиссии.

Отметим, что транспортировка азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" (ЮГК) началась 31 декабря 2020 года. ЮГК транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.

Первое заседание Консультативного совета ЮГК состоялось 12 февраля 2015 г., второе заседание - 29 февраля 2016 г., третье заседание - 23 февраля 2017 г., четвертое - 15 февраля 2018 г., пятое - 20 февраля 2019 г., шестое заседание состоялось 28 февраля 2020 г. и седьмое заседание - 11 февраля 2021 г.