https://news.day.az/economy/1432196.html Зарплата этих работников выплачена с надбавками
Зарплата этих работников выплачена с надбавками
Более 37 000 работников всех образовательных учреждений, финансируемых Министерством образования, в том числе более 1670 государственных дошкольных образовательных учреждений, получили зарплату за январь с надбавкой, предусмотренной с 1 января 2022 года.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве.
Отметим, что этот процесс был осуществлен на основании соответствующих распоряжений главы государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре