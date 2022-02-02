Зарплата этих работников выплачена с надбавками

Более 37 000 работников всех образовательных учреждений, финансируемых Министерством образования, в том числе более 1670 государственных дошкольных образовательных учреждений, получили зарплату за январь с надбавкой, предусмотренной с 1 января 2022 года.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве.

Отметим, что этот процесс был осуществлен на основании соответствующих распоряжений главы государства.