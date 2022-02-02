Азербайджан поддержал решение ОПЕК+

Азербайджан поддержал решение увеличить суточную добычу нефти на 400 тысяч баррелей в марте 2022 года, принятое на 25-м заседании министров стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее участницами.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на семь тысяч баррелей в марте - до 675 тысяч баррелей, обязательство по сокращению предусматривается на уровне 43 тысяч баррелей.

Напомним, что на 19-м заседании ОПЕК+ было принято решение о продлении до конца 2022 года срока действия "Декларации о сотрудничестве", которая подразумевает увеличение суточной добычи сырой нефти на 400 тысяч баррелей каждый месяц.