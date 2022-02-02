ОПЕК+ увеличит добычу нефти

Страны ОПЕК+ в марте, как и ожидалось, увеличат добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в официальном коммюнике альянса по итогам прошедшего в среду заседания.

"ОПЕК и участвующие в Декларации о кооперации страны не-ОПЕК решили... подтвердить план ежемесячной корректировки добычи, утвержденный на 19-м заседании ONOMM (альянса ОПЕК+ - ред.), и решение увеличить общую добычу нефти на 0,4 миллиона баррелей в сутки в марте 2022 года", - сообщается в документе.

ОПЕК+ планирует провести следующее заседание 2 марта.