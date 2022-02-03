Компании Венгрии готовы участвовать в восстановлении Карабаха

Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто в ходе азербайджано-венгерского бизнес-форума в Баку.

"Венгерские компании готовы участвовать в транспортных, энергетических и сельскохозяйственных проектах в Карабахе", - сказал Сиярто.

Министр отметил, что если в прошлом бизнес-форуме Азербайджан-Венгрия участвовали семь венгерских компаний, то на сегодняшний бизнес-форум приехали уже 24 компании.

Он также выразил надежду на то, что отношения между азербайджанскими и венгерскими компаниями будут и далее развиваться.

Сиярто также подчеркнул, что Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.