Компании Венгрии готовы участвовать в восстановлении Карабаха - глава МИД
Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто в ходе азербайджано-венгерского бизнес-форума в Баку.
"Венгерские компании готовы участвовать в транспортных, энергетических и сельскохозяйственных проектах в Карабахе", - сказал Сиярто.
Министр отметил, что если в прошлом бизнес-форуме Азербайджан-Венгрия участвовали семь венгерских компаний, то на сегодняшний бизнес-форум приехали уже 24 компании.
Он также выразил надежду на то, что отношения между азербайджанскими и венгерскими компаниями будут и далее развиваться.
Сиярто также подчеркнул, что Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.
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