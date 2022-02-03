Leobank получил награду от платежной системы Visa за успешный запуск (R)

На мероприятии, проведённом 22-23 января 2022 года членами экспертной группы Ассоциации банков платежных систем и цифрового банкинга Азербайджана, мировой лидер в области цифровых платежей компания Visa наградила Leobank за успешный запуск мобильного банковского сервиса.

Также отметим, что в начале текущего года Leobank прошёл отметку в 100,000 клиентов, которые, в свою очередь, стали обладателями банковской карты Visa Black.

Стать клиентом Leobank, получив банковскую карту Visa Black, очень просто и бесплатно! Для этого нет необходимости заполнять и подписывать кучу бумаг или ждать в очередях. Leobank доставляет карту прямо на дом (или другой указанный вами адрес) в заранее оговоренное время, а также при желании её можно забрать в любом филиале Unibank в городах Баку, Сумгайыт или Гянджа.

Скачать приложение Леобанк можно в App store или Google Play.

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