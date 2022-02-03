Сколько ипотечных кредитов выдано в Азербайджане?

До сегодняшнего дня Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 37 001 заемщику кредиты на сумму 2 млрд 012,647 млн манатов.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении фонда.

Кроме того, были предоставлены гарантии под бизнес-кредиты на сумму 278,743 млн манатов, а 1 344 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.