https://news.day.az/economy/1432509.html Сколько ипотечных кредитов выдано в Азербайджане?
Сколько ипотечных кредитов выдано в Азербайджане?
До сегодняшнего дня Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 37 001 заемщику кредиты на сумму 2 млрд 012,647 млн манатов.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении фонда.
Кроме того, были предоставлены гарантии под бизнес-кредиты на сумму 278,743 млн манатов, а 1 344 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.
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