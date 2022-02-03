Продолжается строительство самого длинного подвесного моста в Азербайджане
На 4,5-километре автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала строится подвесной мост через реку Агсучай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
По его словам, первые 14 километров дороги являются сложными как с точки зрения рельефа, так и геологии, и гидрогеологии, и здесь проводятся противооползневые мероприятия, инженерные работы, строятся дренажные системы.
Пресс-секретарь сообщил, что также ведутся работы на въезде в туннель, который расположен на дороге за мостом.
Отметим, что в результате реконструкции протяженность дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала сократится на 9,7 километра - до 76,8 километра.
Существующая двухполосная дорога будет расширена до четырех полос движения. На ней строится подвесной мост длиной 1135 метров (самый длинный в Азербайджане) через реку Агсучай и тоннель протяженностью 865 метров.
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