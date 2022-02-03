В Баку прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум

В Баку сегодня в рамках восьмого заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии состоялся азербайджано-венгерский бизнес-форум, организованный Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум, в котором приняли участие официальные лица обеих стран, охватил компании, работающие в различных секторах экономики Азербайджана и Венгрии.

Согласно информации, глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал о проводимой в стране целенаправленной работе по развитию ненефтяного сектора, предпринимательства, деловой и инвестиционной среды и достигнутых успешных результатах.

Председатель правления Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров выступил с подробной презентацией, подчеркнув важное значение Алятской СЭЗ для инвесторов.

Роберт Грылев, региональный директор венгерского Эксимбанка, рассказал о проектах банка.

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов проинформировал о деятельности агентства, поддержке установления контактов между предпринимателями в сфере МСБ и реализации совместных инициатив.

В заключительном мероприятии бизнес-форума приняли участие сопредседатель комиссии от Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и сопредседатель от Венгрии, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что в результате усилий глав государств Азербайджана и Венгрии, подписания важных документов отношения между двумя странами вышли на уровень стратегического партнерства, а повестка дня сотрудничества с каждым годом расширяется. Он отметил желание венгерских компаний присоединиться к работе по созиданию на территориях, освобожденных от армянской оккупации азербайджанской армией во главе с Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Отметив наличие большого потенциала для расширения двустороннего сотрудничества, Бабаев подчеркнул, что именно этой цели служат проведение восьмого заседания Межправительственной комиссии, подписание протокола по итогам заседания, а также документов о двустороннем сотрудничестве. Он рассказал о важной роли подобных мероприятий в развитии сотрудничества деловых кругов двух стран и выразил уверенность, что этот бизнес-форум принесет успешные результаты.

Петер Сиярто в свою очередь отметил, что его страна придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном, подчеркнул важность расширения двустороннего сотрудничества между предпринимателями двух стран.