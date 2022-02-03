В AzerGold назвали объем произведенного золота и серебра в 2021 г.

В 2021 году ЗАО AzerGold произвело 61,5 тысячи унций золота и 134,4 тысячи унций серебра.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО, об этом сказал председатель правления Закир Ибрагимов.

По его словам, рост добычи золота отмечается на уровне 11 процентов, а серебра - на 55 процентов. В сравнении с 2020 годом эти показатели выросли на 8,5 и 44,1 процента соответственно.

Председатель правления ЗАО отметил, что потенциал запасов цветных металлов на освобожденных от оккупации территориях сыграет большую роль в дальнейшем развитии отрасли.

"Начатая нашей компанией еще в прошлом году первоначальная исследовательская работа в области добычи золота с месторождения "Тутхун" внесет вклад в социально-экономическое развитие не только Кяльбаджара, но и Восточно-Зангезурского экономического района в целом", - сказал Ибрагимов.