Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's определило прогноз по рейтингу Kapital Bank как "стабильный" и подтвердило на уровне "BB-/B". Этот рейтинг является одним из наиболее высоких среди банков страны.

По данным агентства, оценка экономических и отраслевых рисков Азербайджана находится на уровне 9. По этой причине тенденции по указанным рискам остаются стабильными. В настоящее время многие государства, предприятия и отрасли хозяйства по всему миру разрабатывают стратегические процедуры для ограничения негативного экономического воздействия COVID-19.

В отчете агентства также говорится, что "стабильный" прогноз Kapital Bank отражает ожидания того, что адекватная капитализация, стабильный депозитный портфель и достаточная ликвидность будут поддерживать кредитоспособность банка в течение следующих 12 месяцев.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит - https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart - https://kbl.az/tkstcrd.