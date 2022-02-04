Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста третьего февраля выросла на 1,42 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 95,07 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,44 доллара и составила 94,16 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла на 1,45 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 87,81 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 1,52 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 93,46 доллара за баррель.

Официальный курс на четвертое февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.