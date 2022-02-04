ВТБ (Азербайджан) запускает два новых вклада - "Детский накопительный счет" и "Накопительный счет" с возможностью снятия и пополнения. Максимальная ставка по продуктам составит до 10,5% и 9% соответственно.

Максимальная доходность по "Накопительному счету" достигает 9%. Минимальная сумма размещения составляет 0,01 AZN с возможностью пополнения и снятия в любой момент. Депозит можно открыть в манатах на неограниченный срок.

Оформить вклад "Детский накопительный счет" можно в двух валютах - манатах и долларах. Максимальная процентная ставка составляет 10,5% при размещении средств в манатах и 2,5% при размещении в долларах США. Открыть вклад можно на имя родителя или опекуна для ребенка, который сможет воспользоваться им при достижении совершеннолетия. Минимальная сумма составляет 100 AZN при размещении средств в национальной валюте или 100 USD при открытии счета в долларах США. Пополнить вклад можно в любой момент - минимальная сумма составляет 5 AZN или 5 USD в зависимости от валюты сбережения. Срок размещения депозита составляет от 1 года до 18 лет.

"В 2021 году портфель ВТБ (Азербайджан) по вкладам физических лиц вырос на 47% и составил на конец декабря 38,6 млн манатов. Учитывая растущий интерес к депозитным продуктам банка, мы приняли решение расширить линейку вкладов и запустили два новых продукта. "Накопительный счет" дает возможность получать доход, разместив в банке даже небольшую сумму. При этом клиент имеет возможность в любое время пополнить свой вклад или снять с него средства. Ещё одним новым депозитным продуктом стал "Детский накопительный счет". Это полезный финансовый инструмент для родителей, которые хотят сформировать капитал на будущее своего ребенка, а также обеспечить ему финансовую самостоятельность при достижении совершеннолетия", - отметил директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.