Баку и Тегеран создают коридор Персидский залив - Черное море

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что переговоры с Азербайджаном о заключении "Соглашения о коридоре Персидский залив - Черное море" продолжаются, передает Day.Az со ссылкой на İran.ru.

Выступая в четверг перед журналистами, заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари указал на консультации по созданию коридора Персидский залив-Черное море.

Сафари сообщил, что переговоры о заключении "Соглашения о коридоре Персидский залив - Черное море" между Ираном, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Болгарией и Грецией все еще продолжаются.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что "шестой раунд переговоров планируется провести в Софии, Болгария, в месяц Ордибехешт (между апрелем и маем) следующего года, и тогда текст соглашения будет готов для подписания".

"Идет неформальная подготовка с послами стран-участниц соглашения в Тегеране и других соответствующих столицах, так что, даст Бог, вскоре мы увидим появление важного транспортного коридора с различными маршрутами для облегчения торговли между странами региона и внешним миром", - добавил Сафари.

Он подчеркнул, что "недавно в сотрудничестве с Азербайджанской Республикой и Грузией была реализована пилотная программа по переброске грузов из Ирана к Черному морю".