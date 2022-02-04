https://news.day.az/economy/1432797.html Импорт природного газа из Азербайджана в Турцию продолжается - Эрдоган
Импорт природного газа из Азербайджана в Турцию продолжается - Эрдоган
"Были трудности из-за сокращения поставок природного газа, импортируемого из Ирана, это отдельный вопрос. Но это не означает, что у нас истощаются запасы природного газа".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на " Hürriyеt", об этом сказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Украину.
Он подчеркнул, что продолжается импорт природного газа из Азербайджана в Турцию.
Отметим, в прошлом месяце был увеличен объем природного газа, получаемого Турцией из Азербайджана из-за сокращения импорта из Ирана.
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