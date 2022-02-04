Азербайджан ввел запрет на ввоз живых кур

Запрещен ввоз живых кур в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности, в целях предотвращения распространения высокопатогенного вируса птичьего гриппа на территории страны, главным государственным ветеринарным инспектором Азербайджана было принято решение о временном запрете ввоза в республику живых кур, за исключением однодневного цыпленка.

Цель принятой меры - защита территории Республики от инфекционных болезней животных, которые могут попасть в Азербайджан из других стран.