https://news.day.az/economy/1432805.html Азербайджан ввел запрет на ввоз живых кур
Азербайджан ввел запрет на ввоз живых кур
Запрещен ввоз живых кур в Азербайджан.
Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности, в целях предотвращения распространения высокопатогенного вируса птичьего гриппа на территории страны, главным государственным ветеринарным инспектором Азербайджана было принято решение о временном запрете ввоза в республику живых кур, за исключением однодневного цыпленка.
Цель принятой меры - защита территории Республики от инфекционных болезней животных, которые могут попасть в Азербайджан из других стран.
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