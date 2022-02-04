Азербайджан - надежный поставщик газа

Благодарю Азербайджан за усилия по наращиванию поставок газа в Европу по "Южному газовому коридору".

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написала на своей странице в Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, находящаяся в Баку для участия в заседании Консультативного совета "Южного газового коридора".

Азербайджан подтвердил свою надежность и прекрасное партнерство, отметила еврокомиссар.

"Нет никаких сомнений в том, что "Южный газовый коридор" имеет стратегическое значение для политики диверсификации ЕС и безопасности поставок. На наш взгляд, "Южный газовый коридор" - это продолжающаяся история успеха", - говорится в публикации.