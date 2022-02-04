TAP имеет потенциал для транспортировки водорода
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Предварительная оценка подтверждает, что Трансадриатический трубопровод (TAP) имеет потенциал для транспортировки водорода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу на 8-м заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

"Модернизация существующей инфраструктуры для транспортировки водорода - одна из возможностей, которую мы используем", - сказал он.

Скьеппати отметил, что TAP может служить дополнительным источником энергии на Балканах, способствуя снижению выбросов углерода в соответствии с целями ЕС.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.