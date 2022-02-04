https://news.day.az/economy/1432862.html ЕС и Азербайджан активизируют партнерство в сфере возобновляемых источников энергии
ЕС и Азербайджан активизируют партнерство в сфере возобновляемых источников энергии
ЕС и Азербайджан договорились об активизации партнерства как в газовой сфере, так и в сфере возобновляемых источников энергии.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написала Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Она отметила, что с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым были проведены детальные обсуждения по вопросам энергетического сотрудничества.
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