https://news.day.az/economy/1432929.html Назван объем транспортированного по Трансадриатическому трубопроводу газа на еврорынок
Назван объем транспортированного по Трансадриатическому трубопроводу газа на еврорынок
По Трансадриатическому трубопроводу на европейский рынок транспортировано около 10 миллиардов кубометров газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала 4 февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.
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