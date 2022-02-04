Назван объем транспортированного по Трансадриатическому трубопроводу газа на еврорынок

По Трансадриатическому трубопроводу на европейский рынок транспортировано около 10 миллиардов кубометров газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала 4 февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

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