Назван объем транспортированного по Трансадриатическому трубопроводу газа на еврорынок
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По Трансадриатическому трубопроводу на европейский рынок транспортировано около 10 миллиардов кубометров газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала 4 февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

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