Колебания цен подчеркнули стратегическую важность таких инфраструктур, как Южный газовый коридор
Depozit faizini öncədən al!

Колебания цен подчеркнули стратегическую важность таких инфраструктур, как Южный газовый коридор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в пятницу заместитель министра по вопросам экологического перехода Италии Ванния Гава на пленарном заседании по расширению Южного газового коридора и энергопереходу в рамках VIII министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора.

Гава отметила, что природный газ является незаменимым ресурсом для энергетического перехода.

"Колебания цен, которые в последние месяцы серьезно повлияли на экономику многих стран ЕС, начиная с Италии, подчеркнули стратегическую важность таких инфраструктур, как Южный газовый коридор. Благодаря координации между странами, участвующими в проекте, мы создаем баланс потребностей всех сторон, тем самым обеспечивая энергетическую безопасность Европы, что является важной задачей", - добавила она.