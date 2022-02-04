Колебания цен подчеркнули стратегическую важность таких инфраструктур, как Южный газовый коридор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в пятницу заместитель министра по вопросам экологического перехода Италии Ванния Гава на пленарном заседании по расширению Южного газового коридора и энергопереходу в рамках VIII министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора.

Гава отметила, что природный газ является незаменимым ресурсом для энергетического перехода.

"Колебания цен, которые в последние месяцы серьезно повлияли на экономику многих стран ЕС, начиная с Италии, подчеркнули стратегическую важность таких инфраструктур, как Южный газовый коридор. Благодаря координации между странами, участвующими в проекте, мы создаем баланс потребностей всех сторон, тем самым обеспечивая энергетическую безопасность Европы, что является важной задачей", - добавила она.