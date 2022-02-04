https://news.day.az/economy/1432939.html ЕС привержен партнерству с Азербайджаном в энергосфере - еврокомиссар
ЕС привержен партнерству с Азербайджаном в энергосфере - еврокомиссар
Мы привержены партнерству с Азербайджаном в энергетической сфере.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Оливер Вархели на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Вархели отметил, что в связи с глобальным дефицитом энергоресурсов ЕС нуждается в надежных партнерах, и одним из таких надежных партнеров является Азербайджан.
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