Монтенегро приветствует участие азербайджанских компаний на рынке возобновляемых источников энергии

Монтенегро надеется вскоре получить доступ к "Южному газовому коридору", сказал в эксклюзивном интервью Trend госсекретарь по энергетике и горнодобывающей промышленности Монтенегро Марко Перунович, передает Day.Az.

"У Монтенегро до сих пор нет доступа к природному газу, но мы надеемся, что он появится в скором времени", - отметил Перунович.

Госсекретарь подчеркнул, что Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), который должен быть соединен с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) - европейской частью "Южного газового коридора", является одним из наиболее важных энергетических проектов, который Монтенегро старается развивать.

"Мы сосредоточены на переходе к "зеленой" энергетике и разрабатываем несколько проектов по возобновляемым источникам энергии, которые, как мы надеемся, будут завершены в ближайшие 2-3 года. В то же время мы не отказываемся от использования природного газа, зная, что он будет самой важной энергетической базой в период до 2050 года, обеспечивая стабильность системы", - сказал Перунович.

Госсекретарь отметил, что базовое проектирование по IAP завершено, и Черногория начала переговоры со своими соседями о создании региональной компании для реализации проекта Ионическо-Адриатического трубопровода.

Более того, Перунович отметил, что Монтенегро приглашает азербайджанские компании стать участниками рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Потенциал возобновляемых источников энергии Монтенегро велик по сравнению с размерами страны. Речь идет о потенциале солнечной и ветряной энергии. Таким образом, мы бы чрезвычайно приветствовали бы участие азербайджанских компаний и инвесторов в нашем рынке ВИЭ", - сказал Перунович.

Госсекретарь отметил, что его страна сосредоточена на переходе к "зеленой" энергетике и разрабатывает несколько проектов в сфере ВИЭ, которые, как ожидается, будут завершены в ближайшие 2-3 года.

"В то же время мы не отказываемся от природного газа, зная, что он будет самой важной энергетической базой в период до 2050 года, обеспечивая стабильность системы", - добавил Перунович.