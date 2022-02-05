Цена азербайджанской нефти приблизилась к $100

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого февраля выросла на 4,23 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 99,3 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 4,23 доллара и составила 98,39 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла на 9,56 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 97,37 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 4,2 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 97,66 доллара за баррель.

Официальный курс на пятое февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.