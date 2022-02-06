Азербайджанский газ по ЮГК имеет большие перспективы на рынке Европы

Роль Южного газового коридора (ЮГК) в обеспечении энергетической безопасности ЕС пока еще недостаточна и могла бы быть гораздо больше. Но именно сейчас у ЮГК возникает шанс, причем достаточно серьезный шанс, для того, чтобы увеличить свою роль. На сегодняшний день уже ведутся переговоры об увеличении объемов газа с Италией, Болгарией, Румынией. После визита Президента Ильхама Алиева в Киев, вполне возможно, что к этому подключится и Украина.

Об этом Day.Az сказал известный грузинский политолог, эксперт Центра геополитического анализа Гела Васадзе.

По словам эксперта, месторождения азербайджанского и туркменского газа на Каспийском море могут быть соединены через интерконнектор.

"На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что у Азербайджана, Грузии и Турции, то есть тех стран, которые составляют ЮГК, появился шанс для дополнительной возможности транзита. Для Азербайджана это конечно дополнительная возможность для реализации своего газа, учитывая разработку новых месторождений. Но этот шанс нужно еще реализовать. Поэтому роль ЮГК пока недостаточна, но есть перспектива", - заявил он.

Как подчеркнул наш собеседник, конечно, исключительно азербайджанский газ не может полностью закрыть потребности Европы. Но очень серьезную долю рынка азербайджанский газ может и должен обязательно получить.

"Потому что газовый рынок достаточно консервативен и такие шансы на газовом рынке выпадают достаточно редко. Не будем забывать, что даже если конфликт Европы с Россией закончится, есть энергопакет, который регулирует монополии на газ. Поэтому в рамках этого энергопакета Азербайджану важно занять максимальные квоты. Естественно, есть конкуренты из Африки и стран Средиземного моря. Но преимущество азербайджанского газа в том, что уже сейчас есть инфраструктура, которая готова обеспечивать. Конечно же ее нужно развивать, увеличивать мощности. Для этого есть все возможности. В целом, есть достаточно большие перспективы для того, чтобы азербайджанский газ действительно занял куда большую долю рынка, чем есть сегодня", - резюмировал Гела Васадзе.

Абдул Керимханов