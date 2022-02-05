Проектная компания по Ионическо-Адриатическому трубопроводу будет создана в скором времени

Монтенегро надеется на создание в первой половине 2022 года региональной компании для реализации проекта Ионическо-Адриатического трубопровода.

Об этом сказал госсекретарь по энергетике и горнодобывающей промышленности Монтенегро Марко Перунович в интервью Trend, передает Day.Az.

"Монтенегро планирует создать два энергетических объекта на побережье мощностью 50 и 150 мегаватт", - сказал Перунович.

Госсекретарь отметил, что Монтенегро планирует получать около 250-300 тысяч кубометров газа по Ионическо-Адриатическому трубопроводу.

"Все страны - участницы этого проекта должны работать сообща для его успешной реализации", - сказал Перунович.

Госсекретарь также сообщил о том, что его страна сосредоточена и на переходе к "зеленой" энергетике.

"Для этого Монтенегро нуждается в новых стабильных энергетических проектах, в основе которых лежит природный газ", - сказал Перунович.