Европа должна решить вопрос расширения ЮГК для выхода из энергокризиса

В Европе наблюдается высокая потребность в газовом топливе, поэтому Южный газовый коридор нужно расценивать как важный источник газа для европейского континента. Чтобы найти выход из энергокризиса Европа должна решить вопрос расширения ЮГК.

Об этом сказал Day.Az эксперт Фонда национальной безопасности и Финансового университета, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

"Мощность ЮГК, как мы знаем, составляет 16 млрд кубометров газа в год. Газ добывается на платформе Шахдениз-2, который направляется в Грузию и Турцию и далее в страны Европы (Италия, Болгария и Греция). Что касается увеличения поставок газа в Европу, для того, чтобы увеличить поставки газа по газопроводу TAP и TANAP, нужно, во-первых, добывать газ в большей степени. Азербайджану потребуется время, чтобы существенно увеличить добычу газа, на это может уйти несколько лет. Плюс нужно увеличить сами мощности газопроводов TAP и TANAP. Если увеличить мощность газопровода и найти дополнительные источники газа, в принципе система ЮГК может работать в усиленном варианте", - сказал наш собеседник.

По мнению нашего собеседника, есть несколько вариантов увеличения объема поставок газа в Европу по ЮГК.

"Как вариант, можно использовать российский газ, потому что он доходит до Турции. Теоретически часть российского газа попадает в систему TAP и TANAP. Есть вариант с Туркменистаном. Сейчас по своповой схеме туркменский газ в объеме 2 млрд кубометров газа попадает в Азербайджан через Иран. Навряд ли можно будет масштабно перенаправить туркменский газ в Европу, поскольку Туркменистан продаёт газ в большом количестве в Китай. К тому же Европа будет зависеть от иранского маршрута, что она не считает целесообразным", - пояснил он.

"Были варианты провести по трубе израильский газ и газ из Кипра. Но после недавней отмены проекта Восточно-средиземноморского трубопровода EastMed я бы предположил, что этот газ скорее пойдет на заводы СПГ в Египте. Ещё одним вариантом кажется газ из Ирака, но там непростая ситуация с точки зрения бесконечной гражданской войны. Поэтому вопрос увеличения поставок газа через ЮГК не так-то прост, как кажется. Но Европа должна решать эти проблемы, если хочет обеспечить собственную энергобезопасность", - заключил Митрахович.

Махир Будагов