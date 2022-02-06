Выросли грузовые и пассажирские перевозки в Нахчыванской АР

По итогам 2021 года грузоперевозки в Нахчыванской Автономной Республики (НАР) выросли на 0,85 процента по сравнению с 2020 годом (более 16,757 миллиона тонн) и превысили 16,9 миллиона тонн, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Госкомстата НАР.

По данным ведомства, в указанный период пассажироперевозки в Нахчыванской АР составили 105,95 миллиона человек, что на 2,3 процента больше показателя 2020 года (более 103,5 миллиона человек).

Отметим, что в январе - августе 2021 года суммарные доходы Нахчыванской Автономной Республики от грузовых и пассажирских перевозок составили 36,7 миллиона манатов