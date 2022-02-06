ЕС контактирует с Азербайджаном и другими странами по расширению поставок СПГ

Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширении поставок СПГ.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с насущной проблемой обеспечения безопасности поставок газа, которую мы должны решить. Это предполагает работу над расширением диверсификации маршрутов и источников импорта. США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, и мы активизируем наше сотрудничество, чтобы обеспечить поставки газа в ближайшие месяцы. Кроме США мы также ведем переговоры с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами о расширении поставок СПГ", - написал Боррель в своем блоге.