Проведение TEKNOFEST в Азербайджане повысит интерес нашей молодежи к технологиям

Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST вносит свой вклад в технологическую карту мира. То, что этот фестиваль впервые пройдет за пределами Турции - в Азербайджане, является наглядным примером турецко-азербайджанского братства и сотрудничества.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в понедельник министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на пресс-конференции, посвященной Фестивалю авиации, космоса и технологий TEKNOFEST.

По его словам, благодаря TEKNOFEST у молодежи растет интерес к технологиям.

"БПЛА Bayraktar - один из главных элементов 44-дневной войны является показателем массового притока молодежи в науку и технику. Проведение TEKNOFEST в Азербайджане будет способствовать интересу и любви нашей молодежи к технологиям", - сказал Набиев.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Аz, Milli.az, Azernews, Eastweststream, Today.az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.