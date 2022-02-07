Мы хотим показать миру, что наша молодежь может добиться лучших результатов в технологиях.

Об этом заявил технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар, отвечая на вопрос Day.Az со ссылкой на Trend.

Он также сообщил о больших ожиданиях от проведения Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Азербайджане.

"Мы верим, что Азербайджан и Турция добьются многого в технологиях. Мы хотим показать миру, что наша молодежь способна на многое в области технологий. Развитие технологий - очень важный вопрос. Чтобы жить в мире, независимости и процветании, нам необходимо развивать технологии. Одна из задач TEKNOFEST - продемонстрировать эту реальность нашей молодежи. Наша цель - провести TEKNOFEST в Азербайджане и других тюркских странах", - отметил Байрактар.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Аz, Milli.az, Azernews, Eastweststream, Today.az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.